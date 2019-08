Imperia: lutto nel mondo del giornalismo locale, è morto questa mattina il collega Paolo Odello

Lutto nel mondo del giornalismo imperiese. Se n'è andato questa mattina il collega giornalista Paolo Odello, stroncato da un male incurabile a 59 anni.

Ha iniziato la sua carriera sulle pagine del Secolo XIX per poi proseguire firmando su molti giornali nazionali tra i quali anche Il Manifesto, L'Unità e Il Fatto Quotidiano. Nel 1998 ha anche seguito come inviato la guerra in Kosovo.

Paolo Odello è morto questa mattina all'ospedale di Imperia stroncato da un male incurabile. Lunedì l'ultimo saluto dei colleghi e dell'Ordine dei Giornalisti della Liguria.