Auto contro scooter a Ospedaletti: il conducente della vettura coinvolta se ne va prima dell'arrivo della Stradale

Lieve incidente questo pomeriggio sull'Aurelia a Ospedaletti. Per cause ancora in via di accertamento si sono scontrate un'auto e uno scooter all'altezza dell'incrocio via XX Settembre e, ad avere la peggio, sono stati ovviamente i due a bordo dello scooter.

Il risvolto curioso dell'accaduto sta negli attimi successivi allo scontro, quando il guidatore dell'auto, adducendo motivazioni non certo credibili, si è allontanato dal luogo dell'incidente senza attendere l'arrivo della Polizia Stradale. Ovviamente ora sarà rintracciato e, se responsabile, dovrà rispondere di quanto accaduto.