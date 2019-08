Incidente nella notte sull'Aurelia ad Arma di Taggia nelle vicinanze dell'incrocio con via Boselli. Due auto si sono scontrate frontalmente, su una viaggiavano tre persone sull'altra solo il guidatore.

Sul posto è intervenuto il personale di soccorso del 118 insieme ai Vigili del Fuoco. Per fortuna non si registrano feriti gravi, ma solo danni materiali. Tutti i coinvolti hanno rifiutato il trasporto in Ospedale.