Ventimiglia: degrado e abbandono lungo il Roja fra le frazioni di Roverino e Porra, la denuncia di Antonio Serra “Necessario intervenire al più presto” (Foto)

Con un esposto al Sindaco, alla Polizia Locale e ai Carabinieri Antonio Serra del Comitato di quartiere Roverino torna a segnalare una situazione di degrado e abbandono sul lungo Roja tra le frazioni di Porra e Roverino. “Condizioni di estremo abbandono e pericolo ambientale - spiega Antonio Serra - e questa situazione arriva fino al sottopasso con il ponte Roja.”

Già qualche anno fa Antonio Serra aveva fatto intervenire la precedente Amministrazione che aveva fatto installare delle transenne in modo da limitare il passaggio agli autocarri. Ma a poco sembra essere servito questo provvedimento, visto che i rifiuti sono stati scaricati nell’area che precede la zona transennata.

“Tengo a precisare la presenza sul posto di almeno sei autovetture in totale stato di abbandono - continua Serra - alcune di esse regolarmente con la targa. Rifiuti di ogni tipo come pneumatici, elettrodomestici, scarti di lavorazione edilizia, ondulati in amianto e contenitori di olii esausti.”

Auspico ovviamente una tempestiva risoluzione della problematica attraverso la rimozione dei materiali presenti, al fine di scongiurare la possibile configurazione di reati ambientali previsti dalla normativa in materia.”