Sanremo: concorso per otto nuovi agenti di Polizia Municipale, sono 104 i candidati ammessi alla selezione. I NOMI

Entra nel vivo la procedura del Comune di Sanremo per dotare il corpo di Polizia Municipale di otto agenti in più. Nelle ultime ore gli uffici di Palazzo Bellevue hanno stilato l’elenco degli ammessi alla selezione che, nei prossimi giorni, porterà all’assunzione degli otto nuovi agenti che saranno poi a disposizione del comandante Claudio Frattarola.

Ecco i 104 candidati ammessi: Roberta Acanfora, Marco Anastasio, Andrea Antonellini, Salvatore Arnone, Luca Auricchio, Nicolò Biggi, Filippo Biondi, Carlo Boeri, Deborah Bollati, Matteo Bonasorta, Andrea Bongiovanni, Paolo Borfiga, Corrado Bottero, Sara Buscei, Marco Guido Campili, Matteo Cane, Matteo Canepa, Antonio Cannoletta, Damiano Cantaro, Alessandro Carassale, Francesco Carlo, Luca Catania, Fabrizio Cavalli, Amos Chionna, Loris Ciccalè, Lorenzo Ciccone, Carmela Cirillo, Luca Corrazza, Michele Crispino, Claudio Daldi, Mattia Andrea Dalmasso, Donato De Riso, Alessandra Del Ministro, Gian Paolo Demartis, Gaetano Desiderio, Emilio Di Donato, Marco Di Francesco, Luigi Di Girolamo, Mirco Dominici, Edoardo Ferrari, Stefano Filippone, Davide Elio Finotti, Enrico Giannelli, Rossella Giordano, Federica Giorlando, Martina Giuntini, Fabio Gnocchi, Maurizio Grasso, Corrado Greco, Daniele Izzo, Marcello Lauria, Gaetano Lentini, Francesca Londri, Maria Elvira Longobardi, Alessia Lorenzi, Luca Luciani, Roberto Ludi, Giorgio Luise, Francesca Maccarone, Marco Maceri, Erika Maffone, Fabio Manfredotti, Ismaele Marchesi (con riserva), Emanuel Merini, Agostino Minniti, Sergio Morreale, Massimo Morzenti, Manuela Nasso, Simone Nistri, Matteo Novaro, Patrizia Olivieri, Massimiliano Opinto, Giuseppe Panzeca, Andrea Pastor, Riccardo Pastorelli, Adriano Patriarca, Larry Pellegrini, Marco Perasole, Marco Perrone, Luigi Piano, Paolo Piccirillo, Andrea Pini, Andrea Pirrone, Alessio Porcheddu, Mattia Reviglio, Marco Rima, Walter Rivera, Maria Rollo, Federico Scannella, Francesco Schiavone, Stefano Smiraldi, Brunella Sorrentini, Alessio Spagnolo, Maria Sponta, Calogero Spoto, Loris Tosi, Laura Traversi, Davide Trucchi, Leonardo Valerio, Mirko Vecchiola, Nicolò Ventoso, Andrea Vernile, Paolo Vinotti, Ferdinando Vittorio.

Ora la seconda fase prevede la selezione che farà emergere gli otto nomi sui 104 candidati che indosseranno la divisa ed entreranno in servizio. Il piano di assunzione rientra nel programma dell’amministrazione per il potenziamento dell’organico della Polizia Municipale per migliorare la sicurezza effettiva e percepita in città.

In allegato l’elenco degli ammessi.