Disagi in vista nell'erogazione dell'acqua dalle 9 di mercoledì prossimo nelle zone di: Peidaigo, via due Camini, San Bernardo, Seglia e via dell’Opera.

Aiga ha infatti previsto un intervento inderogabile sulla rete dell'acquedotto a partire dalle 9. Durante i lavori l'erogazione sarà interrotta. L'azienda avvisa che alla riapertura della linea potrebbero verificarsi fenomeni temporanei di torbidità.