Di ritorno dalle vacanze si torna a scuola ma anche a giocare in comodità grazie agli abiti di H&M del Molo 8.44

Dopo le vacanze estive i bambini tornano e scuola e poi a giocare e divertirsi con gli amici in comodità grazie ai modelli H&M presenti al Molo 8.44 di Vado Ligure.

Per un miglior must-have casual, ideale per il cambio di stagione, il punto vendita del centro commerciale più grande della regione Liguria offre ai più piccoli diverse occasioni per divertirsi in libertà.

Per le bambine spazio alle maglie a maniche lunghe in morbido jersey di cotone con motivi di paillettes davanti. Linea arrotondata in basso e leggermente più lunga dietro. Modelli in bianco/farfalla, blu scuro/cuore, turchese chiaro/uccello, bianco/stelle, bianco/unicorno.

Speciale l’abito in tulle con paillettes, leaniche corte a farfalla e la cucitura con elastico in vita. L’apertura dietro ha un bottone sulla nuca, fantasia rosa cipria.

Da non perdere il set composto da abito e gilet. L’abito è in morbido tessuto di viscosa, lo scollo è arrotondato, con apertura con bottone sulla nuca e carré con bordo a volant che prosegue sulle spalle. Maniche lunghe con elastico in fondo e gilet in pelliccia sintetica con bottone nascosto in alto, colore verde nebbia e grigio scuro.

I leggings trovabili nelle fantasie blu chiaro/scuro/denim/denim scuro, grigio chiaro, sono nel modello denim lavato ed elasticizzato. L’elastico è in vita, le tasche finte davanti e le tasche dietro.

Per i bambini spazio alle maglie a manica lunga in morbido tessuto felpato, bordo in maglina, lungo lo scollo, si possono trovare nei colori grigio mélange/color block, beige mélange/ New York e giallo/original.

I chinos sono in twill di cotone, le tasche sono posizionate lateralmente con la finta tasca dietro con bottone. L’elastico è regolabile in vita, si possono trovare nei colori blu scuro, beige, grigio, marrone scuro, verde scuro.

H&M, Molo 8.44

Via Montegrappa, 1,17047 Vado Ligure SV

Aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 09.00 alle 21.00

(Foto catalogo H&M)