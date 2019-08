Sanremo: al MOAC la tavola rotonda di CNA con i 18 Comuni di “InRiviera” (Foto e Video)

Promuovere il territorio, i suoi prodotti, le sue tipicità. Sono gli argomenti al centro della tavola rotonda organizzata da CNA questo pomeriggio al MOAC di Sanremo con i 18 Comuni che fanno parte del consorzio “InRiviera”. All'incontro, oltre ai rappresentanti dei Comuni, anche i vertici di CNA e l'On. Flavio Di Muro.

L'obiettivo comune è quello di fare squadra per affrontare insieme la difficile battaglia della promozione turistica su scala nazionale e internazionale. Il Ponente della provincia di Imperia ha una vasta proposta sia sul piano turistico che enogastronomico con un panorama che può variare in pochi sguardi dalle montagne al mare. Motivo per il quale l'unica soluzione, per evitare di disperdere le forze, è fare squadra.

E proprio a questo servono incontri come quello di stasera al Palafiori di Sanremo. Al termine della discussione, ovviamente, non poteva mancare un momento conviviale con prodotti e vini della nostra zona.