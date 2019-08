Bordighera: 'caso Bozzarelli', anche il PD di Ventimiglia critico sul vicesindaco "Noi non ci stiamo alle semplici scuse"

"E no caro Bozzarelli, il PD non ci sta!" Così, il Segretario del PD di Ventimiglia, Roberto Vigneri, ha espresso profondo disappunto per il caso Bozzarelli.



"Il Partito Democratico circolo di Ventimiglia esprime il massimo disappunto per la incresciosa vicenda che riguarda le dichiarazioni del vice sindaco di Bordighera, Mauro Bozzarelli, il quale si sarebbe espresso con termini a dir poco offensivi e non certamente adatti a chi ricopre una carica come quella di vice sindaco. Per poi chiudere il tutto con le pubbliche scuse dalla propria pagina facebook" - sottolinea Vigneri.



"Questo atteggiamento e questi toni " violenti" hanno portato il paese allo stato di tensione attuale, il mettere sempre " Noi " contro di " Voi" ha generato un clima di sfiducia generalizzata nelle istituzioni e nella politica. Noi non ci stiamo alle semplici scuse. - aggiunge il rappresentante del PD di Ventimiglia - Comprendiamo la concitazione di queste ore nelle quali la sua parte politica sicuramente soccomberà ad una parte più moderata, ma questo non giustifica simili dichiarazioni, indice dell’incapacità di esprimere un ragionamento sostenuto da argomentazioni critiche ma da facili ed offensivi slogan. Si ricordi, per le prossime uscite pubbliche, di tenere una condotta adeguata alla carica che ricopre, almeno per il periodo che tale carica Le sarà assegnata".