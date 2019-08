Sanremo: sabato e domenica, ultimo week-end di ‘Jazzin - United Musics of America 1900-1944’ al Forte di Santa Tecla

Saranno il “Filippo Cuomo Ulloa Swingin’ Duo” e “ 3 for Mr. RB”, con Special Guest Claudio Capurro, a chiudere la rassegna Jazzin’ organizzata anche quest’anno dalla Dem’Art Società Cooperativa, in collaborazione con il Comune di Sanremo ed il MIBAC - Polo Museale della Liguria.

Entrambi gli appuntamenti avranno inizio alle ore 21.00 con ingresso libero e la location è come sempre il Forte di Santa Tecla a Sanremo.

Il titolo di questo terzo ed ultimo week-end di Jazzin’ è “1934/1943 New Deal: lo Swing, il Jive, Il Bebop”.

Sabato 24: “Filippo Cuomo Ulloa Swingin’ Duo”, con Cuomo al Piano e Voce e Matteo Giovanni Minola alla batteria. Lo Swing nero, lo Swing bianco e lo Swing degli italiani d’America: il Jive. Ballando e cantando l’America esce dalla grande depressione, tra New Deal e Seconda Guerra Mondiale.

Domenica 25: “ 3 for Mr. RB ” - Special Guest Claudio Capurro - con Alberto Malnati al contrabbasso, Luca Terzolo al pianoforte, Matteo Pinna alla batteria e l’ospite della serata, Claudio Capurro, al sax contralto. Tra la fine della Swing Craze ed i venti di guerra, alcuni giovani musicisti neri sperimentano una nuova musica al Minton’s Playhouse della 52° Avenue di New York. Tra i protagonisti due giovani musicisti: Oscar Pettiford e Charlie Parker. Stava nascendo il Jazz moderno, era iniziata la “Bebop Era”.

Proseguirà invece fino al 1° settembre la Mostra Fotografica “ United Colors of America” che condurrà i visitatori attraverso l’ evoluzione della musica Jazz, dai primi del ‘900 all’avvento della Seconda Guerra Mondiale. Si tratta di oltre 50 foto dedicate al periodo della grande depressione americana ed al successivo “New Deal”. Rare ed eccezionali fotografie che raccontano la storia dell'America come non si era ancora vista.

La Mostra Fotografica - curata da “ Spazi Visivi” di Sanremo - è aperta ogni giorno dalle ore 17.00 mentre i concerti di Jazzin’ sono alle ore 21.00, entrambi con ingresso libero.