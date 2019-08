Sanremo: Fontana, Farfa, Gussago, Jorn, Lam, Luzzati, Milani, Munari, Scannavino con ‘Annaviva’ al Casinò

Sta riscuotendo grande successo la mostra dedicata ad “Annaviva le voci gli amici” allestita nel foyer di Porta Teatro al Casinò di Sanremo. I visitatori si soffermano ad ammirare soprattutto le opere di Scannavino, Munari, Fontana e Sassu ma non si può non apprezzare anche Caldanzano, Capogrossi, Crippa, Diulgheroff, Fabbri, 'Farfa', Gussago, Jorn, Lam, Luzzati, Milani, Reggiani, Rossello, SabaTelli, Salino, Siri, Strada, un’alternarsi di stili, di immagini, di tecniche e di genialità espressiva, uniti dall’amicizia per una grande donna d’Arte. Gli 'Amici' affiancano le opere di Annaviva in questa esposizione che vuol essere l’ omaggio ad un’artista che ha caratterizzato la vita culturale ligure e nazionale nel secolo scorso.

Un momento tra arte e poesia, ceramica e tanta Liguria che la curatrice dott.sa Federica Flore ha trasformato in un percorso attraverso un secolo di cultura. ”La mostra: "Annaviva Le voci, gli amici” offre, dunque, ”la possibilità di conoscere alcuni tra i più importanti nomi dell’arte novecentesca attraverso gli occhi genuini di chi li ha conosciuti, capiti e accompagnati”.

Dalla collaborazione con la Fondazione 100 Fiori, il circolo degli Artisti di Albissola e il Casinò di Sanremo è scaturita questo evento che vuol tributare, in un mondo artistico troppo spesso al maschile, l’omaggio ad una donna di cultura, che seppe essere ponte di unione tra personalità e territori poliedrici.

Anna Traverso Acquaviva "ANNAVIVA", (Savona, 1915-2003)

Scrittrice, pittrice, ceramista, grafica pubblicitaria. Ha collaborato a diverse riviste.

Ha diretto: la Galleria d'arte "del Sole" al Portichetto della Pineta di Arenzano, collaborando per la realizzazione dei premi di pittura e di poesia "al Sole", "alla Luna, "alle Stelle"; la Galleria dell' "Orizzonte" dei Piani d'Invrea, ove ha curato la collana di poesie "I Pianeti".

Ha promosso numerose manifestazioni d'arte e di moda e convegni di artisti, letterati e grafici pubblicitari di importanza internazionale.

Ha scritto racconti e poesie per ragazzi, il poema "La Via della Croce" (ed. Strada-Milano), i volumi di poesie “Le Voci”, “I Giorni del Porto” e “L’Isola e il Vento”, illustrato da Aligi Sassu, (ed. Tormena Genova).

La mostra, curata dalla Storica e Critica dell'Arte dott.ssa Federica Flore, rimarrà nel foyer di Porta Teatro al Casinò di Sanremo sino all’1° settembre con il seguente orario dalle 10.00 alle 24.00. L’ingresso è libero.