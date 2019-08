Pompeiana: mercoledì "Poesia sotto le stelle" con li attori del Teatro dell'Albero

A Pompeiana una serata di "Poesia sotto le stelle". L'Associazione Praugrande di Pompeiana, visto il grande successo delle scorse edizioni, ripropone quest'anno la serata di "Poesia sotto le stelle", in piazza San Giuseppe, a Pompeiana.



L'evento avrà luogo mercoledì 28 agosto alle ore 21 e consisterà in una serie di letture poetiche e momenti musicali incentrati quest'anno sul tema del clima e dei cambiamenti climatici, nell'incantevole cornice tra la torre dei Panei e la cappella di San Giuseppe.



Le letture saranno a cura degli attori del "Teatro dell'Albero" di San Lorenzo al Mare e le musiche a cura di Sonia Soprano al pianoforte ed Edoardo Lanzi al violino. In caso di maltempo la serata potrà essere spostata nell'oratorio di Santa Maria Maddalena.