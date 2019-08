Moac 2019: ancora un grandissimo successo per gli show cooking di “Assaporando Mediterraneo” della Cna Imperia con l’Associazione Ristoranti della Tavolozza ed Edizioni Zem.

La cucina con le salse al mortaio realizzate con Cipolla egiziana ligure è stata protagonista dello show cooking dello chef contadino Marco Damele ieri al Moac di Sanremo con i prodotti della Valle Nervia inserita nel calendario di manifestazioni promosso da Cna Imperia, in collaborazione con i Ristoranti della Tavolozza ed Edizioni Zem Vallecrosia e presenta dal giornalista Claudio Porchia.

L'attore chef Stafano Bicocchi in arte Vito, dopo il successo dello show del giorno precedente, ha partecipato aoncora una volta all'incontro lascandosi fotografare insieme ai numerosi fan presenti fra il pubblico ed assaggiando e presentando i prodotti portati in degustazione.

Gli agricoltori di una volta, erano persone che la memoria della cucina la tenevano viva; erano i maestri, in Italia, per l'utilizzo delle erbe. Partendo proprio dalla tradizione contadina, Marco Damele ha proposto una rivisitazione di una ricetta classica del nostro territorio, una profumata e creativa variante del pesto alla ligure. La cipolla egiziana ligure che in questa ricetta ha sostituito il basilico e l'aglio, unendosi all'olio extravergine d'oliva, al formaggio ed ai pinoli, è diventata un gustoso ed originale condimento, che il numerosissimo pubblico del Moac ha apprezzato e lungamente applaudito.

La variegata rassegna di piatti tipici della Liguria comprendeva anche una singolare focaccia, preparata con il pesto fresco di Cipolla Egiziana Ligure dal Panificio F.lli Lia di Camporosso insieme ad altre specialità dolci e salate sempre alla cipolla come grissini e torcetti. Successo anche per le trofie al pesto di Pasta Fresca Morena di Ventimiglia preparata da Ramon Bruno con il suo staff e portate in degustazione con il pesto preparato dall’agri-chef in diretta sul palco del Moac. E per finire anche una gustosa degustazione di specialità dolciarie artigianali alla cipolla egiziana ligure e fiori eduli preparati per l'occasione da Paola Chiolini, chef del ristorante La Balena Bianca di Vallecrosia (Im) che oltre che buone erano anche molto belle alla vista, delle vere opere d’arte.

Gli appuntamenti di “Assaporando Mediterraneo”, presentati dal giornalista Claudio Porchia sempre nell’area eventi del Moac proseguono con questo calendario:

SABATO 24 AGOSTO Ore 21.00

“Il mare nel piatto” cooking show con Roberto Pisani, giornalista enogastronomico e autore del libro “Cucinare in barca”, alla scoperta del Gambero Rosso di Sanremo con l’olio del frantoio Sant’Agata della famiglia Mela ed il pane di Triora ed i prodotti da forno del panificio Asplanato.

DOMENICA 25 AGOSTO Ore 21.00

Sanremo Story: omaggio al Festival della Canzone italiana con le immagini dell’Archivio fotografico Moreschi di Sanremo. Alla scoperta del mondo delle bollicine con brindisi di saluto finale con l’esperta di galateo e bon ton Barbara Ronchi della Rocca, autrice del libro “Bollicine che passione” con degustazione vino spumante 1.R Rosé delle Cantine Lunae ed i prodotti da forno del Biscottificio Gibelli di Vallecrosia e di BB Dolciaria di Taggia.