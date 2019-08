I lavori di ripristino proseguono alla scuola Primaria di Caramagna grazie ai membri del Movimento Business Voices di Imperia

Nonostante la pausa estiva, le attività all'Istituto comprensivo Giovanni Boine di Imperia continuano con il supporto dello staff del Movimento Business Voices. Armati di secchi, pennelli e pittura, diversi imprenditori locali, già alle sei del mattino di sabato 9 agosto, hanno provveduto a stendere un fondo colorato uniforme che verrà poi abbellito dagli alunni con i loro disegni.

Entro fine agosto seguirà la realizzazione di un nuovo marciapiede che permetterà una migliore fruizione del giardino da parte dei bambini e insegnanti oltre a garantire una migliore protezione nei giorni di pioggia. Anche l’orto didattico che era stato realizzato lo scorso anno scolastico e inserito nel progetto ECO-Schools e a cui era stata conferita la Bandiera verde, ha beneficiato in questi giorni di ferie di ulteriori lavori come la tinteggiatura del muro perimetrale.

Business Voices è un progetto di libero movimento, orientato al servizio delle comunità locali nelle quali operano i gruppi di lavoro BNI ed in questo caso i membri del CAPITOLO IMPERO.

Il Capitolo Impero, nell’ambito del progetto BNI, di cui è parte integrante il Movimento Business Voices e che ha come focus "Adotta una Suola", ha avuto il piacere di trovare insegnanti molto sensibili che unitamente alla dirigente Elisabetta Bianchi hanno accolto con molto entusiasmo i progetti formativi educativi e strutturali messi a disposizione dagli imprenditori volontari di BUSINES VOICES e membri del Capitolo Impero BNI.

I membri del Capitolo Impero BNI sono stati presentati lo scorso giugno e verranno inseriti all’interno delle attività didattiche nel piano dell’Offerta Formativa di Istituto. Ulteriori progetti verranno realizzati nel corso del prossimo anno scolastico, fornendo ai ragazzi iniziative mirate al potenziamento dei loro talenti e delle loro competenze.

“Adotta una scuola” è l’iniziativa che prevede che ogni gruppo BNI di imprenditori e professionisti si metta a disposizione delle necessità di una scuola locale. Gli imprenditori del Capitolo Impero BNI di Imperia, hanno adottato la scuola Primaria di Caramagna e hanno deciso di supportarla con una serie di progetti. Il primo li ha visti protagonisti nei giorni scorsi nel cortile della scuola della tinteggiatura del muro. Successivamente, come già anticipato, seguirà la formazione di un nuovo marciapiede che permetterà una migliore fruizione del giardino da parte di bambini e insegnanti.

Business Voices è un’iniziativa di libero movimento di BNI Foundation che ha l’obiettivo di aiutare, in tutto il mondo, i giovani d’oggi a diventare gli imprenditori di domani. Consapevoli dell’importanza delle opportunità, professionisti e imprenditori BNI dedicano il loro tempo e la loro professionalità a realizzare progetti in supporto a scuole, istituti dedicati alla formazione e ad altre istituzioni collegate con il mondo dell’educazione.

L’iniziativa Business Voices coinvolge membri BNI, service club e community sul territorio, incoraggiandoli a realizzare iniziative per mettere a disposizione dei ragazzi delle varie comunità un numero sempre maggiore di risorse.

Obiettivo di Business Voices è far sì che l’acronimo BNI per queste iniziative sia sinonimo di "Burocracy not Involved", aiutando in questo modo in tempi rapidi un numero sempre maggiore di ragazzi sul territorio.

Guarda il video di presentazione di Business Voices: