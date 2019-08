Si è chiuso intorno alle 2 l'intervento di Vigili del Fuoco e squadre anti incendio per spegnere l'incendio divampato ieri sera in zona Parà a Verezzo.

Circa 15 uomini hanno lavorato oltre tre ore per spegnere il rogo divampato in una zona tristemente nota per altri roghi negli anni scorsi. Grazie al pronto intervento del personale anti incendio si è evitato che le fiamme si avvicinassero troppo alle case della zona.