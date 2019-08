Vigili del Fuoco e squadre anti incendio in azione questa sera per un incendio divampato a Verezzo in zona Parà intorno alle 23.

Le fiamme si sono propagate in una zona tristemente nota per diversi incendi negli anni scorsi. Il personale del 115 è al lavoro per contenere le fiamme ed evitare che possano espandersi con il passare delle ore.