Rubano gasolio e fuggono in contromano sulla A10: coppia di stranieri nei guai a Bordighera

Il pieno al furgone e poi la decisione di non pagare e quindi la fuga, il proprietario della stazione di servizio all'inseguimento e poi il colpo di scena, i fuggitivi si trovano davanti alla coda ed a quel punto fanno inversione a U e vanno in contromano fino al primo casello d'uscita. Potrebbe sembrare un film ma si tratta di un episodio avvenuto realmente nel primissimo pomeriggio sull'autostrada dei fiori tra Ventimiglia e Bordighera.



I protagonisti dell'accaduto sono una coppia di stranieri, lui spagnolo e lei colombiana, rimasti senza soldi al termine delle vacanze e con il bisogno di dover rientrare a casa, in Spagna. Così di fronte alla necessità di dover far rifornimento al furgone, si sono fermati nell'area di servizio di Bordighera nord. Dopo aver messo nel serbatoio 60 euro di gasolio al momento del pagamento hanno deciso di rimettersi in marcia senza pagare, scappando in direzione Francia. A quel punto è scattato l'allarme con la richiesta di intervento alla Polizia Stradale e l'inseguimento da parte del proprietario della stazione di servizio. Il mezzo in fuga è arrivato alla barriera autostradale di Ventimiglia dove si è trovato davanti alla coda.



Come se già la situazione non fosse abbastanza grave, la donna, alla guida del mezzo ha deciso di non arrendersi ed ha percorso i circa 5 km in contromano verso il primo casello in uscita, quello di Bordighera. Nel frattempo la pattuglia della Polizia Stradale stava sopraggiungendo sul posto e contemporaneamente, intuendo quanto stava accadendo ha chiesto l'ausilio dei Carabinieri della città delle palme. Una pattuglia dei militari si è fatta trovare all'uscita del casello autostradale dove ha messo fine alla fuga del mezzo dando tempo alla pattuglia della polstrada di arrivare.



Il comportamento pericolosissimo per fortuna non ha causato incidenti ed ha avuto delle conseguenze per i due stranieri. La coppia è stata denunciata a piede libero, in concorso, per il furto di gasolio. In più è stata ritirata la patente e sono state elevante diverse sanzioni principalmente per la guida pericolosa in contromano. In ultimo, anche il furgone è stato sequestrato.