All'una della scorsa notte Vigili del Fuoco e Polizia Locale sono dovuti intervenire in centro ad Arma di Taggia per via della caduta di alcuni calcinacci da una palazzina.

Il crollo si è verificato tra via Boselli e via Colombo, circostanza che ha spinto poi gli agenti a transennare la zona per poi richiedere un intervento diurno per la sistemazione e la messa in sicurezza dell'area.