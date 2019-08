Agaggio: automobilisti 'bloccati' per via di un soccorso insultano i volontari della Croce Verde di Arma

Episodio dai toni sconcertanti quello avvenuto ieri mattina ad Agaggio superiore, dove alcuni volontari della Croce Verde di Arma di Taggia, impegnati in un soccorso sono stati insultati da alcuni automobilisti che si sono dovuti fermare. Il traffico era stato bloccato a causa della presenza dell'ambulanza e dell'automedica, in mezzo alla strada, per soccorrere un ciclista 58enne che in seguito ad una caduta aveva riportato un trauma cranico ed alcune contusioni.

Durante la stabilizzazione del paziente i militi sono stati apostrofati come 'figlio di p...', 'pezzo di m...', 'togli quel mezzo di m... da mezzo'. Insomma un fatto gravissimo. Gli insulti ovviamente non hanno impedito il soccorso nel tratto di strada particolarmente stretto. I volontari hanno caricato il paziente in ambulanza e l'hanno trasferito al pronto soccorso ma quanto accaduto offre sicuramente alcuni spunti di riflessione.