Sanremo: il bellissimo Oscar aspetta di avere una famiglia

Ciao a tutti sono Oscar e ho appena compiuto un anno. Fino a un mese fa vivevo in un monolocale con mio sorella Gaia, ma visto che il mio padrone lavora tanto quella non era la soluzione migliore, così ha lasciato Gaia al rifugio e io sono in stallo casalingo. Voglio molto bene a tutti i cani che sono con me anche se sono maschi, ma qua non possono tenermi per sempre, anche se a me piacerebbe e cerco di fare il bravo. Cerco una famiglia tutta per me e visto che mi piace sognare anche con la mia sorellina Gaia.

Per informazioni chiamate Davide 3284211551 o Francesca 3493681198.