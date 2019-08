L'Associazione “Giuseppe Biancheri” incontra il sindaco di Limone Piemonte per discutere della Ventimiglia-Cuneo

Una delegazione della AGB, associazione da anni impegnata per la difesa della linea ferroviaria Ventimiglia-Cuneo, ha incontrato il nuovo sindaco di Limone Piemonte, Massimo Riberi.



Sergio Scibilia, presidente dell'Associazione “Giuseppe Biancheri”, ha voluto confermare lo storico sodalizio con il Comune piemontese, sempre in prima fila per la valorizzazione di una infrastruttura vitale per il borgo turistico: “Per una località turistica un collegamento ferroviario internazionale è un elemento determinante, un punto di forte attrazione, ma purtroppo Limone Piemonte non riesce a sfruttare a pieno questa potenzialità per evidenti deficit strutturali. Verso Cuneo ha ottimi collegamenti ferroviari ma sul lato Val Roya la situazione è drammatica ed insostenibile”.



“Abbiamo ricevuto - afferma Fiorenzo Massa, vice presidente di AGB - attraverso le parole del primo cittadino, la conferma del totale sostegno della comunità locale il fermo desiderio di mantenere viva ed efficiente la ferrovia Ventimiglia-Cuneo, della volontà di continuare a lavorare insieme per il futuro della linea. Ringraziamo il Sindaco Riberi per la sua cordialità e squisita accoglienza, un amministratore pubblico con le idee chiare e con una grande voglia di operare“.



La AGB durante l’incontro ha inoltre sensibilizzato il primo cittadino riguardo anche lo stato di abbandono della stazione ferroviaria di Limone e della impossibilità tecnica per i viaggiatori di trasportare le bici sui treni piemontesi.

Si è infine riaffermata la volontà di operare in stretto contatto con la “Riserva Bianca” società che gestisce gli impianti di risalita degli sci, per potenziare i treni della neve.



La AGB ha in programma di organizzare un meeting con i Sindaci della linea e con la Regione Piemonte, per fare il punto della situazione.