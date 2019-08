Sanremo: la Polisportiva IntegrAbili acquista una sedia per agevolare azioni in piscina dei deiversamente abili

La Polisportiva IntegrAbili presenta il suo ultimo acquisto: una sedia a ruote per gli spostamenti in piscina e per agevolare le operazioni di doccia e cambio dopo aver svolto l'attività natatoria, appositamente pensata per bambini e ragazzi con disabilità motoria.

"Questo acquisto - spiegano dalla Polisportiva - è stato possibile grazie alla generosa donazione del Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo ed è il ricavato dell’evento golfistico NO BRUXO (Special Event) Gara Singola – 18 buche stableford – 3 categorie, disputato dal 1° al 4 novembre 2018.

Il Direttivo della Polisportiva IntegrAbili, a nome di tutti i soci, ringrazia sentitamente il Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, lo sponsor no-BRUXO (Non Invasive Medical Device) e tutti coloro che si sono uniti in questa raccolta fondi.

Per chi ha una disabilità fisica/motoria praticare uno sport come il nuoto presenta anche una serie di problemi logistici connessi all'accessibilità degli spazi, all'entrata e all'uscita dall'acqua, agli spostamenti all'interno della piscina e per ultimo anche le comuni operazioni di doccia e cambio risultano essere più difficili e addirittura pericolose. Questo ausilio oltre a permettere gli spostamenti a bordo vasca, per le sue dimensioni ed essendo completamente regolabile e adattabile, consente a bambini e ragazzi con ridotte capacità motorie di fare la doccia in completa sicurezza".