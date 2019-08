Sanremo: spariscono i gettacarte alla Madonna della Costa, è stata una richiesta del parroco per colpa dei soliti incivili

Ancora una volta la maleducazione e l’inciviltà di alcuni si mettono in luce in tema di raccolta rifiuti. L’ultima spiacevole novità arriva da zona Madonna della Costa e vede entrare in azione direttamente il parroco.

Qualche giorno fa è stato proprio il ‘don’ a mettersi in contatto con il Comune per una richiesta specifica e chiara: “Togliete i gettacarte”. Molta la curiosità per capire il perché di una simile necessità, curiosità che ha avuto triste soddisfazione al primo sopralluogo in zona. I soliti incivili usavano i gettacarte come punto di raccolta per sacchetti irregolari e rifiuti di ogni genere. Ogni giorno, quindi, in prossimità dei cassonetti si creavano veri e propri cumuli di rifiuti.

Come rimediare? Purtroppo la soluzione è una sola: eliminare i gettacarte. Ci rimette la collettività, è vero, ma è la consuetudine quando qualche maleducato crede di poter fare ciò che vuole senza il minimo rispetto del prossimo.

E così da ora la zona della Madonna della Costa resta senza cestini. E per chi anche in centro si lamenta per la manza di gettacarte…la risposta sta nella mail inviata dal parroco al Comune. Basterebbe solo un pizzico di civiltà in più per semplificare tutto.