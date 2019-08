Sanremo: domenica al MOAC la prima edizione del “Cicca Trophy”, vince chi raccoglie più mozziconi da terra

I Deplasticati irrompono nelle principali manifestazioni estive e si faranno vedere anche al MOAC. Il gruppo nato con l’obiettivo di sensibilizzare e passare dalle parole ai fatti nella protezione dell’ambiente che ci circonda ha dato il via a un’iniziativa a dir poco originale, ma che permetterà di fare del bene a Sanremo e non solo.

Domenica sera al Palafiori (appuntamento alle 21.30) andrà in scena la prima edizione del “Cicca Trophy”. In poche parole: vince chi ha raccolto più mozziconi da terra. La partecipazione è ovviamente libera e chiunque può mettersi al lavoro sperando poi di essere stato il più virtuoso e portarsi così a casa i premi previsti da I Deplasticati. Anche se, ovviamente, non sono i premi il motore dell’iniziativa “deplasticata”.

Da quando sono nati gli ambientalisti matuziani hanno portato avanti molte iniziative per la pulizia del territorio e, in particolare, nella lotta alla plastica. E tante ancora saranno le attività sia singole che in relazione ai principali eventi del territorio.

Tutte le informazioni e le iniziative de I Deplasticati sono sulla loro pagina Facebook ufficiale.