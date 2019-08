‘Ventimiglia Plastic Free’: a breve l’ordinanza per la minimizzazione dei rifiuti e la riduzione dell’impatto ambientale destinata alle attività commerciali e non solo

Anche Ventimiglia sta per diventare ‘Plastic Free’. Sulla scia di quello che è avvenuto a Bordighera, anche nella città di confine sta per essere introdotta l’ordinanza per la minimizzazione dei rifiuti e la riduzione dell’impatto ambientale destinata alle attività commerciali, ma anche alla Pubblica Amministrazione.

Sarà vietato commercializzare gli shoppers in polietilene, ma anche usare contenitori e stoviglie monouso non biodegradabili, in occasione di feste pubbliche e sagre. L’Unione Europea ha emanato nel corso del 2018 specifiche direttive aderenti alla ‘strategia europea della plastica’ al fine di favorire una riduzione sensibile in tutto il territorio al fine di contribuire alla salvaguardia del mare, dei laghi e dei fiumi. Ai singoli comuni è stato chiesto di impegnarsi attivamente per raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizza al riutilizzo e al riciclaggio proprio in favore della sostenibilità ambientale.

Gli esercenti sul territorio comunale, le attività commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, non potranno quindi distribuire sacchetti per la spesa monouso in materiale non biodegradabile e compostabile, cotton fioc, posate, piatti, bicchieri, sacchetti monouso. Ovviamente sarà concesso loro il tempo di smaltire eventuali scorte.