Sanremo: lavori per la ‘Pascoli’ al Sud Est, Donzella “Nei tempi prestabiliti stiamo rispondendo a tutte le richieste di famiglie e insegnanti” (Video)

Visita dell’assessore ai lavori Pubblici Massimo Donzella questa mattina al cantiere per la costruzione dei moduli della ‘Pascoli’ al Sud Est. Da questa mattina sono iniziati i lavori per la costruzione dei prefabbricati che ospiteranno i circa 300 alunni delle scuole medie che hanno dovuto dire addio al plesso di corso Cavallotti per via delle note problematiche strutturali.

“Nei tempi prestabiliti stiamo rispondendo a tutte le richieste di famiglie e insegnanti” ha dichiarato Donzella ai nostri microfoni con riferimento ai molti incontri che si sono svolti dopo la dichiarazione di inagibilità. Le ipotesi al vaglio dell’amministrazione era anche altre oltre al Sud Est, ma le famiglie e il corpo docenti hanno chiesto specificatamente che la nuova sede provvisorio della ‘pascoli’ non fosse troppo lontana dal plesso originario per evitare che si spopolasse. E così è stato.

“Stiamo costruendo una vera scuola all’avanguardia con aule, laboratori, servizi, climatizzazione e riscaldamento” ha aggiunto Donzella nel sottolineare la qualità delle strutture che nei prossimi giorni saranno montate sulla passeggiata Salvo d’Acquisto.