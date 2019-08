Sanremo: questa sera il live dei Re-Beat al Summer Music Show del Pico de Gallo

Al Pico de Gallo può esistere un Summer Music Show senza musica e ballo? Di sicuro No!

E chi meglio dei Re-Beat può far vivere l'atmosfera raccontata nelle canzoni degli anni 60/70? Questa sera uno spettacolo incredibile che ripercorre la beat generation che nessuno può scordare. Da Gianni Morandi a Caterina Caselli passando dall’indimenticabile surf dei Beach Boys fino alle colonne sonore più incredibili come “Pulp Fiction” e “Pretty Woman”. Gli anni '60 come non li avete mai ballati.

Inizio serata alle 22.30, ingresso libero. A seguire dj set con Luca Lyj Longofilo Per Info&Prenotazioni 348 8724955