Sanremo: MOAC, allo stand di Confartigianato degustazione gratuita dei canestrelli di Taggia

Tutti invitati oggi al Moac di Sanremo per la degustazione gratuita dei tipici canestrelli di Taggia. La specialità, realizzata da Sandro Canestrelli (via Mazzini 53 Taggia), sarà offerta ai visitatori che si recheranno alle ore 19:30 presso lo stand della Confartigianato al primo piano del Palafiori.

Ad accompagnare i canestrelli anche un bicchiere di vino ligure “Lvnae”. Proseguono quindi gli appuntamenti della Confartigianato che ieri hanno visto nuovamente un grande pubblico. Numerosi sono stati infatti i visitatori che hanno assistito ai due appuntamenti in calendario. Nel pomeriggio l’Agriturismo Cioi Longhi ha proposto una dimostrazione di realizzazione delle tipiche “raviore” di Montegrosso Pian Latte.

Molte le persone che si sono avvicinate per scoprire i segreti di questa tradizione gastronomica dell’immediato entroterra imperiese. Ad accogliere i visitatori anche il Presidente di Confartigianato Imperia Enrico Meini ed il Presidente di Anap Imperia Gianni Ghione.

In serata si è invece svolta una dimostrazione di Riflessologia Podalica Olistica ® con la naturopata e operatrice del benessere Roberta Fusco e l’Accademia Formativa.

Dopo un primo momento informativo e pratico andato in scena sulla terrazza del Palafiori, ci si è spostati nello stand della Confartigianato dove molte persone si sono recate per richiedere ulteriori informazioni sia sulla riflessologia sia sull’attività dell’Accademia Formativa per la quale era presente la direttrice Manuela Sartore.

Di seguito il calendario dei prossimi eventi/dimostrazioni della Confartigianato presso lo stand della Confartigianato del Moac (con inizio alle ore 21)

Venerdì 23 Agosto - Dimostrazione di massaggio con la naturopata e operatrice del benessere Roberta Fusco e l’Accademia Formativa. Sabato 24 Agosto dalle ore 20 esposizione di prodotti di cosmetica di San PietroLab. Domenica 25 Agosto chiusura della 1° edizione del concorso “Cicca Trophy” con il gruppo I Deplasticati. Alle ore 21:30 proclamazione dei vincitori e consegna dei premi.