Imperia: venerdì a Borgo Marina il nuovo spettacolo del duo comico Ceccon & Balbontin

Venerdì 23 Agosto a Borgo Marina nella splendida cornice della Banchina Medaglie d'Oro lo spettacolo comico alle ore 22 chiude la stagione di eventi e cene in borgo. Ceccon & Balbontin presentano un nuovo spettacolo dal titolo: "Lavorare meno, lavorare tu".



"Ricordate il vecchio slogan anni 70 “Lavorare meno, lavorare tutti”? Quello delle 35 ore alla settimana. A loro 35 ore sembravano comunque troppe ed hanno voluto accorciare anche lo slogan in “Lavorare meno, lavorare tu”. Titolo che rappresenta bene ironicamente la loro filosofia di vita anche fuori dal palco. Non mancheranno ovviamente i cavalli di battaglia "...Savonese, Rabartha, Torta di Riso, Ciao Milano e tanto altro..." - assicurano gli organizzatori.



"Una serata spensierata e divertente dedicata a Imperiesi e Turisti totalmente gratuita realizzata dal Civ di Borgo Marina con il contributo del Comune di Imperia. I locali del Borgo proporranno cene e spettacoli musicali nelle proprie location per rendere ancora più coinvolgente la serata. Ricordiamo che durante la serate Borgo Marina sarà area pedonale dalle 20.30 alle 01.30, salvo per mezzi autorizzati. Aree parcheggio suggerite: Molo Lungo ( secondo disponibilità ); Calata Anselmi; Zona San Lazzaro. Un ringraziamento particolare al Comune di Imperia alla Regione Liguria e a tutti gli enti sostenitori, soprattutto alle aziende che sostengono questa iniziativa: Olio Fratelli Fresia Latte Alberti Go Imperia Algida Sar Service Caffe' Il Chicco Maxicarta Assicurazioni Degl'innocenti" - sottolineano.