Diano Castello: aperta fino a domenica la mostra 'Le Donne e la Passione' del pittore francese Marcel Nicola nella Chiesa di San Giovanni

"Le Donne e la Passione" è la mostra del pittore francese Marcel Nicola nella Chiesa di San Giovanni a Diano Castello, uno dei "Borghi più belli d'Italia". Resta aperta fino a domenica 25, dalle 16 alle 20.Sono esposti diciassette quadri realizzati con tempera all'uovo. Quattordici rappresentano volti di Maria, tre della Maddalena. La mostra è realizzata con i patrocini del Comune di Diano Castello e della Parrocchia di San Nicola di Bari e grazie all'intervento dell'Associazione I Colori della Gioia.

Nonna piemontese, papà svizzero, Marcel Nicola è nato nella patria paterna 71 anni fa. Con la famiglia si è poi trasferito in Francia dove vive a Aix-Les Bains, in Savoia. Si è avvicinato all’arte e alla pittura perché, molto timido, poteva finalmente esprimersi liberamente. E' un grande ammiratore dei macchiaioli e di Nicolas De Stael. Ha anche pubblicato un libro, "Le donne e la Passione", con la riproduzione di 26 quadri, stesso titolo della mostra in corso.