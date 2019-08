Sanremo: nuovo stop alla balneazione per le spiagge tra i due porti, il sindaco ha firmato la seconda ordinanza in pochi giorni

Niente da fare, è stata emessa una nuova ordinanza, la seconda in pochi giorni che impone il divieto di balneazione per gli stabilimenti tra i due porti di Sanremo. Il provvedimento firmato dal sindaco Alberto Biancheri è figlio delle ultime analisi fatte dall'Arpal e dal conseguente esito sfavorevole.



Il primo stop alla balneazione era scattato alcuni giorni prima di Ferragosto e poi il provvedimento era stato revocato il 16 agosto. L'ordinanza odierna purtroppo inciderà negativamente sulla chiusura della stagione per i quattro stabilimenti coinvolti: i Bagni Morgana, i Bagni Lido, i Bagni Italia e la spiaggia libera attrezzata Arenella.



In questi casi, il divieto sarà segnalato a mezzo di appositi cartelli posizionati sugli arenili. Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza circa l’effettiva esecuzione della presente ordinanza a tutela della salute e sicurezza pubblica.

Il primo divieto di balneazione era scattato per l’aumento degli enterococchi intestinali e dell’escherichia coli, da addebitare a qualche sversamento dei due torrenti che viaggiano ai lati dello specchio acqueo, il San Francesco a Ponente ed il rio Rubino a Levante. La ‘chiusura’ tra i due porti e l’acqua ‘ferma’ aveva fatto il resto, con i prelievi di routine dell’Arpal che hanno evidenziato le problematiche nella qualità dell’acqua. Nonostante questo il divieto è stato bellamente ignorato da migliaia di turisti e residenti che hanno continuato a fare il bagno.