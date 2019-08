Apricale: donna cade da tre metri d'altezza, mobilitazione di soccorsi per il recupero con l'elicottero

Mobilitazione di soccorsi stamani sopra ad Apricale per una donna caduta in una scarpata. La persona è rimasta ferita e sul posto sono confluite le squadre del personale sanitario, della Croce Rossa di Ventimiglia e dei pompieri. Inoltre per soccorrere la donna è stato necessario richiedere l'intervento dell'elicottero dei Vigili del Fuoco, in quanto la malcapitata si trova in una zona impervia ed impossibilitata a risalire. La paziente dovrebbe essere trasportata all'Ospedale di Bordighera.