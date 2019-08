21enne sparito da Catanzaro rintracciato dalla Polfer su un treno in arrivo a Sanremo

Ieri la pattuglia della Polfer di Sanremo, nel contesto dei consueti e continui servizi di scorta viaggiatori a bordo dei treni, ha identificato su un treno in arrivo da Savona un giovane italiano oggetto di segnalazione a seguito di un allontanamento. Era stata la zia a lanciare l'allarme la scorsa settimana.

In collaborazione con i Carabinieri di Catanzaro, ai quali è stata depositata la denuncia, il giovane è stato messo in contatto con la famiglie. Data la maggiore età del ragazzo e conosciute le sue intenzioni, il giovane è stato rilasciato per rientrare a casa.