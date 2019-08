È stata riaperta questa mattina la galleria del Poggio, fondamentale per il traffico in entrata e in uscita verso la Francia.

La galleria è rimasta chiusa per diverso tempo per via dei lavori previsti da ANAS per la essa in sicurezza dell'infrastruttura. Ora tutto è terminato e il traffico può scorrere di nuovo.

“Complimenti all'ANAS, adesso si riparte” hanno dichiarato al momento della riapertura il sindaco Scullino e l'assessore Ascheri.