Ventimiglia: chiude in bellezza la Filarmonica Giovanile. Tanti applausi per l'ultimo concerto estivo

Ieri sera, presso il Belvedere Resentello di Ventimiglia si è tenuto l’ultimo concerto estivo della Filarmonica Giovanile di Ventimiglia “concerto sotto le stelle”. Ben 42 musicisti diretti dal Maestro Franco Cocco, hanno allietato il numeroso pubblico presente con moltissimi pezzi molto conosciuti tra cui YMCA, i will survive, medley dei Nomadi e dei Queen e molto altro.



La serata si è aperta con il saluto del Sindaco Gaetano Scullino che si è complimentato con questa realtà orchestrale della città di confine. Poi ha preso la parola, Cocco, Presidente e Maestro di questa Orchestra che da dieci anni a questa parte cresce esponenzialmente sia di numero ma sopratutto di bravura. Il primo cittadino ha portato i saluti anche dell’assessore e vicesindaco Simone Bertolucci e ha inoltre ricordato gli appuntamenti che si terranno ancora in questi ultimi giorni di agosto. Tra il pubblico si è potuto vedere anche il presidente del consiglio Andrea Spinosi e il Consigliere Comunale Roberto Nazzari.



Oltre ai brani eseguiti dalla Filarmonica durante la serata si è esibito anche il tenore Carmine Buono, che l’associazione ha ringraziato per la partecipazione. Terminato il concerto, il maestro Cocco ha ringraziato numerosi enti e realtà che hanno contribuito a sostenere questa realtà ventimigliese.