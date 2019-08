Taggia: per "Sulle Orme di San Benedetto" ci sarà anche la rete di impresa 'Terre del Moscatello'

La rete d'impresa "Terre del Moscatello" sarà tra i protagonisti dell'evento 'Sulle Orme di San Benedetto', in programma sabato 24 agosto a Taggia (TUTTI I DETTAGLI QUI). Questo ente è nato dall’esperienza di aggregazione dell’Associazione Produttori Moscatello di Taggia, il famoso vino ottenuto dall'omonimo vitigno aromatico.



Una produzione affonda le sue radici nel passato del ponente ligure ed in particolare di questa terra. A lungo dimenticato, quasi fino a scomparire se non fosse stato per alcuni illuminati imprenditori che l'hanno riportato in auge.



"Terre del Moscatello oggi riunisce un gruppo di aziende agricole che producono Moscatello di Taggia e altri vini tipici del territorio così da offrire la gamma completa della Doc Riviera Ligure di Ponente. L'impegno di questi imprenditori è volto a far conoscere al pubblico non solo locale il nostro territorio e i suoi prodotti di qualità" - spiega il presidente Eros Mammoliti.