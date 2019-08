Riviera Trasporti Piemonte comunica che i termini per la presentazione della domanda per poter partecipare alla selezione per operatore di esercizio (autista autobus o scuolabus), scadranno il prossimo 28 agosto alle 12.

Ogni comunicazione relativa all’avviso è reperibile sul sito www.rtpiemonte.it sezione ‘Società trasparente’ – ‘Bandi di concorso’ – ‘Avviso di selezione n. 1/19 operatore di esercizio’.