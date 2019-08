Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 22 a domenica 25 agosto, in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 22 AGOSTO

SANREMO

10.00. Visita guidata a Palazzo Roverizio e poi al Museo civico a Palazzo Nota, il nuovo museo civico di Sanremo (8 euro, sotto i 15 anni 3 euro). Appuntamento davanti all'ingresso del Teatro Ariston, info 338 1375423 (tutti i giovedì fino al 29 agosto)

16.30. Visita guidata alla Sanremo delle Teste Coronate, con visita di Palazzo Bellevue, già lussuoso albergo ora sede comunale, che conserva ancora saloni ed opere d'arte (7 euro). Ritrovo sotto il ‘pino’ di Piazza Colombo (edicola), info 338 1375423

16.30-00.30. 51ª edizione del MOAC, mostra mercato dell'artigianato dedicata alla promozione e alla commercializzazione delle opere realizzate da numerosi artigiani Made in Italy ed esteri. Palafiori di corso Garibaldi 60, fino al 25 agosto (il programma a questo link)

19.00. Per ‘Folies Royal 2019’, laboratori di baby cucina di LabMi, divertenti avventure culinarie dedicate all’infanzia per ‘piccoli chef’ dai 5 ai 10 anni + Music time con Nina & Simone formato da Nina Skjerpen (voce) e da Simone Medagliani (sax e tastiere). Repertorio di hit internazionali ed italiane, tra influenze lounge e atmosfere jazzate. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00-24.00. ‘Un Salto in Centro’: Parco Giochi Gonfiabili di Sanremo + alle ore 20.30, l’artista poliedrico, nonché docente di dimensionemusicasanremo Christian Gullone (Stardust), parlerà del suo corso di teatro e musica . Solettone di Piazza Colombo (tutti i giorni sino al 15 settembre)

21.30. ‘Cinema sotto le Stelle’: proiezione film ‘La Famiglia Belier’. Piazza Santa Brigida nel centro storico, ingresso libero



21.30. ‘Dai New Trolls… al suonatore Jones’ spettacolo musicale di e con Vittorio De Scalzi accompagnato da Lorenzo Ottonello (batteria), Roberto Tiranti (basso), Andrea Maddalone (chitarra), Edmondo Romano (fiati). Circolo Ricreativo Bussanese in Piazza Chiappe.

21.30. ‘La forza della musica italiana’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Vincenzo Campagnoli con Luisa Corna (vocalusr). Teatro dell’Opera del Casinò Municipale (più info)

VENTIMIGLIA



21.00. La Cumpagnia d'u Teatru Ventemigliusu presenta la commedia in tre atti di Emilio Azzaretti ‘Pescavui de Cana’. San Secondo

BORDIGHERA



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età + Festa del Pallone. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.00. Il Teatro dei Mille Colori presenta uno spettacolo di animazione dedicato ai bambini dal titolo ‘Nario Massimo’. Piazza Oberdan di Borghetto San Nicolò

21.00. ‘Lo Splendore del Buio’: spettacolo al planetario a cura dell’Associazione Stellaria con osservazione di colorate nebulose, splendenti stelle e lontanissime galassie. Durata trenta minuti a turno (3 euro, bambini 2 euro). Chiosco della Musica sul lungomare, info 348 552 0554

21.00. Inaugurazione dell’evento ‘Agorà-Arte in Piazza’ all'Arena della Scibretta + esposizione di dipinti, sculture e fotografie, nei vicoli e nelle piazzette più suggestive di Bordighera Alta. Nelle quattro serate il centro storico sarà animato da interventi di teatro-improvvisazione con le ‘Onde Ribelli’ + musica live con il Trio acustico K. con Marco Balbo, Giuliano Raimondo e Fabio Turini. Citta alta, fino al 25 agosto (h 18/24)

18.30. Festa dell’Unità: discussione sulle regionali del prossimo anno. Giardini della Chiesa Anglicana (più info)

OSPEDALETTI

21.30. ‘Te li ricordi i cartoni?’: spettacolo teatrale itinerante con il Teatro del Marchingegno. Centro paese

TAGGIA ARMA

18.00-24.00. ‘Artigianato Sotto le Stelle’: manifestazione a carattere Hobbystico, commerciale, artigianato, produttori. Lungomare di Levante (tutti i giovedì fino al 5 settembre)

17.00. Per i Festeggiamenti per Sant’Isidoro, maxi torneo di Cluedo vivente a cura della ‘M e M Animation’ + baby dance e karaoke. Parcheggio Lentisco a Taggia, ingresso gratuito

21.30. ‘Balliamoci l’estate’: Consegna del Premio ‘Turista più affezionato + musica, dance e animazione con lo showman Gianni Rossi. Piazza Chierotti, ingresso libero

RIVA LIGURE



21.30. Commedia Dialettale dal titolo ‘Ina Man De Giancu!’. Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE

21.30. Porto il Cinema: cinema en plein air al Porto turistico Marina degli Aregai

SAN LORENZO AL MARE

21.00. Musica live con Polo Dj. Zona Mare

DIANO MARINA

10.00. Per Summer 2019, lezione gratuita di AcquaGym ai Bagni Teresa

17.15. Passeggiare con gusto a Diano Marina alla scoperta dei sapori contadini: passeggiata aperta a tutti tra giardini ed ulivi con Davide, guida ambientale escursionistica (8 euro). Ritrovo di fronte a ufficio IAT, info 327 6292339

19.45. Il Trenino Turistico del Golfo 2019: percorso serale con Giro Golfomare (2 euro) ripetuto più volte (ad intervalli di un'ora) con diverse soste intermedie. Partenza ed arrivo in località Sant’Anna, tutti i giorni della settimana escluso il venerdì fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)

20.00. Per ‘Giovedì Bimbi’, ‘Festa del Bambino’: truccabimbi, trampoliere itinerante, zucchero filato, laboratori pazzi di pupazzi con Fluffy Puppets, spettacolo di bolle di sapone, spettacolo di clownerie con Lello Clown. Piazza Martiri della Libertà (piazza del Comune)

21.15. Per ‘Folk in Diano’, ‘Rugantino e i canti di Roma’: gran finale con gli Stornellatori Romani. Villa Scarsella, ingresso libero

21.00. Le Favole al Museo: Laboratorio ludico-didattico per bambini. Storie antiche, miti e leggende per bambini dai 6 ai 10 anni, a cura del personale del MARM, Museo Civico Diano Marina

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al sabato, escluso il mercoledì)

15.00-18.00. Giovedì dell’Archeologo: Open Day alla Mansio Romana. Scuole Elementari Alba Filipponi

17.30-19.30. Animazione gratuita per bambini e ragazzi. Zona Anfiteatro (tutti i mercoledì, giovedì e venerdì), fino al 1 settembre

CERVO

16.15. Il Trenino Turistico del Golfo: la bassa Valle del torrente San Pietro e il borgo di Cervo (6 euro). Partenza dal Bar Giada, ogni giovedì fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)

18.30. Per ‘Semi d’Estate’, respirazione profonda e auto trattamento con Giulia Macrì. Bastione di Mezzodì

21.30. 56° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, concerto di Kevin Zhu (Violino), Valentina Messa (Pianoforte). Musiche di Gershwin, Mozart, Schumann, Paganini. Sagrato dei Corallini (più info)



ENTROTERRA

DOLCEACQUA



21.15. Cerimonia di premiazione del Premio Letterario di Poesia Dialettale ‘Giannino Orengo’. Cinema Cristallo

DOLCEDO



21.15. Per la rassegna ‘Musica nei Castelli di Liguria’, concerto del Trio Souffleur de Reves dal titolo ‘Cornamuse… antiche tradizioni musicali’. Sagrato della chiesa Parrocchiale San Tommaso

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489

SEBORGA



20.30-00.30. Serata enogastronomica e danzante organizzata dalla Pro Seborga con l’Orchestra ‘Cristian e la Luna Nueva’ + baby dance per i più piccoli. Piazza nuova del paese





VENERDI’ 23 AGOSTO

SANREMO

20.00-24.00. ‘Un Salto in Centro’: Parco Giochi Gonfiabili di Sanremo sul solettone di Piazza Colombo (tutti i giorni sino al 15 settembre)

20.30. Per ‘Folies Royal 2019’, Music Time con il Suara acoustic trio: cover popolari con arrangiamenti inediti e coinvolgenti. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

16.30-00.30. 51ª edizione del MOAC, mostra mercato dell'artigianato dedicata alla promozione e alla commercializzazione delle opere realizzate da numerosi artigiani Made in Italy ed esteri. Palafiori di corso Garibaldi 60, fino al 25 agosto (il programma a questo link)

20.00. Festeggiamenti patronali in frazione Bussana, fino al 25 agosto



20.30. ‘La tavola di Leonardo’: esclusiva cena ideata dalla giornalista ed esperta di galateo Barbara Ronchi della Rocca in collaborazione con il giornalista enogastronomo Claudio Porchia e il nostro Gruppo Editoriale Morenews. Villa Ormond (più info)

21.00. ‘Live in Piazza’: musica live con la band ‘Duodeno’. Piazza Colombo

21.15. Concerto del corpo Bandistico ‘Città di Sanremo’. Piazza San Siro

IMPERIA

9.00-12.30. Apertura al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli (tutti i venerdì, fino a fine settembre)

20.00. Cene in Borgo (h 20) + spettacolo con i Pirati dei Caruggi: Ceccon & Balbontin presentano un nuovo spettacolo dal titolo ' Lavorare meno, lavorare tu' (Banchina Medaglie d'Oro, h 22). Borgo Marina

20.30. ‘Il più veloce della città’ a cura della Maurina Imperia Olio Carli. Calata Anselmi



21.00. ‘Aspettando la Notte Bianca’: visita guidata al borgo storico del Parasio a cura del Circolo Parasio. Ritrovo sul sagrato della Basilica di San Maurizio, info 331 6992009

BORDIGHERA



18.00-24.00. ‘Agorà-Arte in Piazza’: esposizione di dipinti, sculture e fotografie, nei vicoli e nelle piazzette più suggestive di Bordighera Alta. Nelle quattro serate il centro storico sarà animato da interventi di teatro-improvvisazione con le ‘Onde Ribelli’ + musica itinerante del ìCoro Vocienote’ + Tribal Trip con Enzo Barletta, Roberto Anastasio e Giuliano Porcida. Citta alta, fino al 25 agosto

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.15. Presentazione del romanzo ‘Messa alla prova’ (ed. Manni, 2018) da parte dell’autore Ennio Tomaselli, già magistrato, in dialogo con Simonetta Rossotti e Simona Martinotti. Tema del libro: ragazzi e adulti messi alla prova dalla legge e dalla vita. Chiesa Anglicana

OSPEDALETTI



21.30. Carnevale Estivo: serata di grande festa con intrattenimenti musicali a cura degli operatori commerciali ospedalettesi + proposte gastronomiche del Descu Spiareté + animazione per bambini + mercatino dell’artigianato, ingegno con la Pirates Street Band. Centro paese

TAGGIA ARMA

15.00 & 21.00. Per i Festeggiamenti per Sant’Isidoro, torneo ludico alle 15 (carte, giochi di società) + Serata danzante con la cantante Simona Lanteri e il suo gruppo. Parcheggio Lentisco a Taggia

16.15. 'Il convento dei R.R. Padri Domenicani a Taggia': visita guidata gratuita della parte medievale del centro storico e del Convento dei Padri Domenicani di Taggia (ingresso convento 5 eu). Ritrovo alla fermata del bus di linea Villa Boselli oppure a Taggia alle 16.30 in Piazza IV Novembre, info 338 6913335

19.00 & 19.15. ‘Medieval Trail’: corsa tra i carrugi del secondo Centro Storico più grande della Liguria con percorso illuminato da fiaccole di fuoco e figuranti in abiti del 1600. Partenza della Urban Trail di 7 km alle 19 + partenza della Family Run di 4 km alle 19.15. Ritrovo in Piazza Cavour a Taggia (più info QUI, il percorso con la cartina QUI)

21.00. Per ‘La piazza si fa cinema’, proiezione film ‘Il grande gigante gentile’. Piazza Grande

21.30. Serata latino americana: serata danzante con animazione e show. Piazza Chierotti

RIVA LIGURE



21.30. Riva a tutta Birra: DJ Set con Master DBJ e Federico Staltari. Piazza Ughetto, anche domani

DIANO MARINA



11.15. Per Summer 2019, lezione gratuita di AcquaGym ai Bagni Miramare

21.30-24.00. ‘Balliamoci l’estate 2019!”: serata di ballo e divertimento con musica dagli 70/80 fino alle hit del momento, animata dallo showman Gianni Rossi. Molo delle Tartarughe, ingresso libero (tutti i lunedì, mercoledì e venerdì sino al 30 agosto)

21.30. per l’8a Estate Musicale Dianese, rappresentazione dell’opera liriva ‘La vedova allegra’ di F. Lear. Organizzazione a cura dell'Associazione Amici della Musica del Golfo Dianese, direzione artistica a cura dell'Associazione Ritorno all'Opera. Villa Scarsella (locandina)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al sabato, escluso il mercoledì)

9.00-24.00. Street Food in Piazza Andrea Doria, fino al 25 agosto

17.30-19.30. Animazione gratuita per bambini e ragazzi. Zona Anfiteatro (tutti i mercoledì, giovedì e venerdì), fino al 1 settembre



CERVO

20.30. Il Trenino Turistico del Golfo: Diano Castello percorso storico-culturale con visita guidata ripetuto più volte. Partenza dal Bar Cervo, tutti i venerdì sino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)

ENTROTERRA

AIROLE

21.00. Piano Bar con il gruppo ‘Beatrice e Serena’

CIPRESSA

19.00. Festa della Birra alla Torre Gallinaro

COSTARAINERA

19.30. Serata in Compagnia & Arte di Min. Piani Paorelli

DOLCEACQUA



21.00. ‘Spaccagambe’: corsa podistica notturna non competitiva di circa 6 km per le vie del Centro Storico. A cura della U.S. Dolceacqua. Info +39 339 503 4318 (più info)

ISOLABONA

21.30. ‘Miss & Mister Val Nervia 2019’: concorso che unisce simbolicamente tutte le comunità della Val Nervia. Camping delle Rose, situato sulla via provinciale uscendo dal paese in direzione monte, ingresso libero

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489



VALLEBONA

18.00. Per la rassegna ‘Scrittori a Km 0’, Enzo Barnabà presenta ‘Il passo della morte’. Dialoga con l’autore Laura Vichi. A cura dell’associazione culturale ‘A Cria’. Loggia dell’Aria



SABATO 24 AGOSTO

SANREMO

16.30-00.30. 51ª edizione del MOAC, mostra mercato dell'artigianato dedicata alla promozione e alla commercializzazione delle opere realizzate da numerosi artigiani Made in Italy ed esteri. Palafiori di corso Garibaldi 60, fino al 25 agosto (il programma a questo link)

18.00. Mercatino serale in Passeggiata Imperatrice, anche domani

19.00. ‘Happy Hour con l’Autore’: rassegna letteraria in piazzetta dei Ferri nel Centro storico

20.00. Festeggiamenti di San Bartolomeo (ultimo appuntamento): serata del Cuore con l’Orchestra ‘I Remix Group’. Frazione San Bartolomeo

20.00-24.00. ‘Un Salto in Centro’: Parco Giochi Gonfiabili di Sanremo sul solettone di Piazza Colombo (tutti i giorni sino al 15 settembre). Dalle 21, laboratorio di truccabimbi e tatoo con Nina Atelier

20.00. Festeggiamenti patronali in frazione Bussana, fino al 25 agosto

20.30. Per ‘Folies Royal 2019’, music time con The Swing Jazz duo: repertorio di pezzi soft jazz e brani evergreen reinterpretati in chiave swing. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

21.00. Per la 22a edizione della rassegna di teatro dialettale Nini Sappia, commedia ‘Navigandu senza l’Aiga’ messa in scena dalla ‘Compagnia Riemughe Surve’ di Montalto Ligure. Piazza San Siro, ingresso libero

21.00. Per la rassegna musicale ‘Jazzin’, concerto del ‘Ulloa Swingin’ Duo (Filippo Cuomo Ulloa e Matteo Giovanni Minola. Forte di Santa Tecla

IMPERIA



7.00. Partenza dell'escursione sulla ‘Via del Sale’, quattro giorni per percorrere circa 100 km a piedi o in e-bike, da Imperia a Limone, immersi nella natura del nostro entroterra camminando o pedalando lungo antiche vie. Partenza da Imperia Oneglia, in P.za Rossini, davanti al negozio CMP Store, info 329 8631702 (più info)

18.30-03.00. Notte Bianca a cura del Civ Porto Maurizio: serata all'insegna della musica, del buon mangiare e del divertimento + concerto in Piazza Mameli della ‘Combricola del Blasco’ di Kikko Sauda. Piazze e vie di Porto Maurizio

VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Mercatino brocante: circa 50 bancarelle propongono porcellane artistiche, oggetti da collezione, vecchie argenterie, fantasiosi bijoux, piccolo antiquariato. Gardini pubblici (ogni 2° e 4° sabato del mese)

21.00. Laser Show: spettacolo di luci a cura di Devoto Spettacoli. Belvedere Resentello

21.00. Sagra della porchetta a cura del comitato di quartiere con serata danzante. San Secondo



VALLECROSIA

19.30-24.00. Festino Ligure in Oratorio: sagra della pasta + musica selezionata da DJ. Oratorio Salesiano Don Bosco

BORDIGHERA



14.30. ‘Anello di Gouta’: escursione in una delle foreste più estese della Liguria, la foresta di Gouta - Testa d’Alpe con la guida ambientale ed escursionistica di Ponente Experience Luca Patelli (10 euro). Ritrovo presso il parcheggio del casello di Bordighera



17.00-22.00. Apertura serale straordinaria del Museo Bicknell a cura dell’Unitre Intemelia. Istituto Internazionale di Studi Liguri, Centro Nino Lamboglia, Via Romana 39 (i sabati e le domeniche di agosto)

18.00-24.00. ‘Agorà-Arte in Piazza’: esposizione di dipinti, sculture e fotografie, nei vicoli e nelle piazzette più suggestive di Bordighera Alta. Nelle quattro serate il centro storico sarà animato da interventi di teatro-improvvisazione con le ‘Onde Ribelli’ + musica live a cura dell’Orchestra Minima dei Mostaccini. Citta alta, fino al 25 agosto

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)



20.30. Concerto-spettacolo ‘Il pianista sulla luna’ in omaggio ai cinquant’anni del primo viaggio nello spazio alla scoperta del nostro satellite. Protagonisti il Maestro Leonardo Locatelli, pianista di fama internazionale, con brani dedicati alla luna (Beethoven, Debussy, Mancini, ecc.) e la regista Virginia Consoli su testi a tema (Leopardi, Foscolo, Ariosto). Museo ‘Clarence Bicknell’, ingresso libero

21.00. Il Teatro dei Mille Colori presenta uno spettacolo di animazione dedicato ai bambini. ‘Magie tutte da Ridere’: una carrellata divertente di gag e magie per tutta la famiglia. Chiosco della Musica sul Lungomare Argentina

21.30. Concerto finale del Campus musicale Note d'aMare con presentazione del lavoro di cinque giorni di studio di un gruppo di oltre quaranta giovani musicisti guidati dal M° Marco Somadossi. Giardini Lowe

OSPEDALETTI

21.30. ‘Musiche di raffinate atmosfere’: Mystic Now Quartet in concerto. Auditorium Comunale

ARMA TAGGIA



16.00 & 21.00. Festeggiamenti per Sant’Isidoro: Tornei sportivi di Mini Basket e Calcio balilla (h 16) + Serata danzante con ‘Mariella Group’ (h 21). Parcheggio Lentisco a Taggia

17.00-24.00. ‘Sulle orme di San Benedetto’: manifestazione Storica Culturale con Mercatini a carattere artigianale. Centro di Taggia (più info)

18.30. ‘Sulle orme di San Benedetto’: Musica live e cibo tradizionale per le vie di Taggia Manifestazione organizzata in collaborazione con: Associazione Fuochi Storici San Benedetto, Proloco Taggia, Rioni Tabiesi e Gruppo Infioratori. Piazza Cavour a Taggia (più info)

RIVA LIGURE



21.30. Riva a tutta Birra: DJ Set con Master DBJ e Federico Staltari. Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE

21.30. Concerto Live a cura del gruppo musicale Senzatempo. Piazza Baden Powell

SAN LORENZO AL MARE

19.30. Cena per Amatrice al Campetto Feste

DIANO MARINA



11.15. Per Summer 2019, lezione gratuita di AcquaGym ai Bagni Nettuno

18.30. ‘Brindando... con Diana’: Aperitivo al Museo con le storie di vino degli antichi attraverso le anfore del Museo. Presenti i Sommelier FISAR della Delegazione di Imperia e Savona per la degustazione di una selezione di vini liguri. MARM Museo Civico di Diano, corso Garibaldi (5 euro)

19.45. Il Trenino Turistico del Golfo 2019: percorso serale con Giro Golfomare (2 euro) ripetuto più volte (ad intervalli di un'ora) con diverse soste intermedie. Partenza ed arrivo in località Sant’Anna, tutti i giorni della settimana escluso il venerdì fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)

21.30. ‘Diano Cover’: musica live con i ‘Blues and Sugar’, band tributo a Zucchero. Molo delle Tartarughe, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al sabato, escluso il mercoledì)

9.00-24.00. Street Food in Piazza Andrea Doria, fino al 25 agosto

CERVO

16.15. Il Trenino Turistico del Golfo: la Valle Dianese con percorso Diano S. Pietro – Diano Borganzo – Diano Roncagli – Evigno - Diano Arentino (6 euro). Partenza dal Bar Giada, ogni sabato fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)

21.30. 56° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, recital pianistico con Vitaly Pisarenko. Omaggio a Vladimir Horowitz con musiche di Schubert, Schumann, Chopin, Liszt. Sagrato dei Corallini (più info)

ENTROTERRA

BADALUCCO



21.30. Per la rassegna ‘Musicalmente’, ‘Silk Road Concert - L’Italia incontra la Cina con la partecipazione di 15 studenti cinesi studenti del conservatorio nazionale superiore di Pechino e di Shangai, il Maestro Diego Campagna ed il Maestro Roberto Orengo. Piazzetta del Parroco, ingresso gratuito



CAMPOROSSO

18.00. Festa della Lega: serate gastronomiche al Palatenda e Arena Bigauda, anche domani (il programma a questo link)

CERIANA

21.15. Per ‘Musiche della Terra’ (23a edizione), Festival di musica e canto della tradizione: concerto dal titolo ‘Racconti in musica dalla Spagna al Sud America’ con Galo Cadena & Corrado Cordova. Piazza della Chiesa di Sant’Andrea (10 euro)

CIPRESSA

19.00. Festa della Birra alla Torre Gallinaro

DOLCEACQUA

20.00-23.30. Spettacolo pirotecnico-musicale + serata enogastronomica danzante (i dettagli a questo link)

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489

19.00-4.00. Festa della Cucina Bianca: degustazione di piatti tipici delle Alpi del Mare + Mercatino dell'agricoltura e dell'artigianato + Animazione nelle aie storiche + Musica dal vivo e dj set nel centro storico (più info)

PORNASSIO

17.00. Escursione crepuscolare intorno ai forti di Nava con le guide ambientali di Ponente Experience (10 euro). Ritrovo al Colle di Nava, info 338 7718703

SEBORGA



20.30-00.30. Sagra della Cozze’: serata enogastronomica e danzante organizzata dalla Pro Seborga con l’Orchestra ‘Serena Group’ + baby dance per i più piccoli. Piazza nuova del paese

FRANCIA

CANNES

22.00. Festival d'Art Pyrotechnique con esibizione della Francia. Baia della città (più info)



DOMENICA 25 AGOSTO

SANREMO



16.30-00.30. Ultimo giorno della 51ª edizione del MOAC, mostra mercato dell'artigianato dedicata alla promozione e alla commercializzazione delle opere realizzate da numerosi artigiani Made in Italy ed esteri. Palafiori di corso Garibaldi 60 (il programma a questo link)

18.00. Mercatino serale in Passeggiata Imperatrice

19.00. Per ‘Folies Royal 2019’, Baby Show con il teatro del Mille Colori + musica time con i Glue’s Avenue’ formato dal chitarrista e cantate Lorenzo Spinozzi e dal contrabbassista Roberto ‘Cespu’ Bonazinga (italian swing, soul, hit internazionali con arrangiamenti originali). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00. Festeggiamenti patronali in frazione Bussana

20.00-24.00. ‘Un Salto in Centro’: Parco Giochi Gonfiabili di Sanremo sul solettone di Piazza Colombo (tutti i giorni sino al 15 settembre

21.00. ‘Live in Piazza’: musica Live in Piazza Colombo con la band Tributo ai Queen ‘Innuendo’

21.00. Per la rassegna musicale ‘Jazzin’, concerto ‘3 for Mr.RB’ con Alberto Malnati (contrabbasso), Luca Terzolo (pianoforte), Matteo Pinna (batteria) e special guest Claudio Capurro (sax contralto). Forte di Santa Tecla



IMPERIA



10.00. ‘Garage Sales’: libri, dischi in vinile, oggettistica, antiquariato, giocattoli, bibite fresche e tanto altro ancora + al pomeriggio discussione sui films ‘L'uomo che fuggì dal futuro’, ‘Viaggio allucinante’ e ‘L'uomo che cadde sulla terra’ + alle ore 18 aperitivo. Teatro dell'Attrito



17.00. ‘Ricominciamo dall'abc, ricominciamo dall'arte’: inaugurazione di una settimana di arti, cultura e cibo alla Talpa e l’Orologio (cena alle ore 20.30, info 349 8867916 (più info)

VENTIMIGLIA



8.00. Escursione nel Parco Nazionale del Mercantour alla scoperta della natura spettacolare della Valmasque accompagnati dalla Guida Ambientale Escursionistica AIGAE Antonella Piccone (10 euro). Ritrovo a Ventimiglia, info 391 1042608



9.30. ‘Simuve Bus’: servizio di trasporto gratuito che tocca i maggiori siti di interesse cittadini. Andata: partenza da largo Pertini (angolo via Cavour, h 9.30 -10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30). Tappe: Centro Storico, MAR Forte dell'Annunziata, Giardini Hanbury, Museo Balzi Rossi. Ritorno: partenza dalla Pineta dei Balzi Rossi (h 11 – 12 – 16 – 17 – 18 - 19. Tappe: Giardini Hanbury, MAR Forte dell'Annunziata, Centro Storico (tutte le domeniche, sino al 27 ottobre)

10.30-17.00. ‘Ludo et disco: Gioca con gli antichi romani’: visite guidate e attività per i più piccoli in coincidenza con i passaggi del bus navetta gratuito. Museo Archeologico al Forte dell'Annunziata (anche il 25 agosto)

17.00. Yoga all’aperto a cura della Scuola Yoga Pramiti. Località Campasso, partecipazione libera

21.00. Serata musicale con Orchestra Spettacolo. Belvedere Resentello

21.00. La Cumpagnia d'u Teatru Ventemigliusu presenta la commedia in tre atti di Emilio Azzaretti ‘Pescavui de Cana’. Frazione Latte

BORDIGHERA

17.00-22.00. Apertura serale straordinaria del Museo Bicknell a cura dell’Unitre Intemelia. Istituto Internazionale di Studi Liguri, Centro Nino Lamboglia, Via Romana 39 (i sabati e le domeniche di agosto)

18.00-24.00. ‘Agorà-Arte in Piazza’ (ultimo giorno): esposizione di dipinti, sculture e fotografie, nei vicoli e nelle piazzette più suggestive di Bordighera Alta. Nelle quattro serate il centro storico sarà animato da interventi di teatro-improvvisazione con le ‘Onde Ribelli’ + concerto del trio K. Citta alta

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.30. Concerto dei Nuovi Solidi. Omaggio alle più belle canzoni di Lucio Battisti. Giardini Lowe, info 335 7030065

TAGGIA ARMA

18.00. Festeggiamenti per Sant’Isidoro: Santa Messa + processione accompagnata dalla banda musicale ‘P. Anfossi’ + corteo in costumi tradizionali + benedizione dei campi e degli animali. Parcheggio Lentisco a Taggia

21.30. ‘Senza Ali-B’: manifestazione musicale organizzata dai locali presso la ‘Rosa dei Venti’. Piazza Chierotti

RIVA LIGURE



21.15. Per il ‘Bim Bum Bam - Cinema in Spiaggia’, proiezione film ‘Planes – Missione antincendio’. Spiaggia dei Tamerici

DIANO MARINA

19.45. Il Trenino Turistico del Golfo 2019: percorso serale con Giro Golfomare (2 euro) ripetuto più volte (ad intervalli di un'ora) con diverse soste intermedie. Partenza ed arrivo in località Sant’Anna, tutti i giorni della settimana escluso il venerdì fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)



19.00 & 21.30. Per ‘Diano for Kids’, My Little Pony: i My Little Pony tornano con una festa ‘Ponica’. Area spettacoli del Molo delle Tartarughe (h 19/21 & 21.30/23)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00-24.00. Street Food in Piazza Andrea Doria

21.00. Festa Patronale San Bartolomeo: processione e a seguire concerto Banda di Alassio

21.30. Old Wild West: serata balli country in Piazza Torre Santa Maria

ENTROTERRA

BORGOMARO



21.00. Per il ‘FestiValdiMaro’, ‘Raffinata atmosfera: da J.S. Bach a Amy Winehouse. Interpretato dal ‘Mystic Now Quartet’ formato da: Lorena De Nardi – Cantante; Diego Genta – Pianoforte; Vincenzo Malacarne – Cello; Mauro Parrinello – Doublebass. Piazzale del Castello della frazione di Conio



CAMPOROSSO

18.00. Festa della Lega: serate gastronomiche al Palatenda e Arena Bigauda (il programma a questo link)

CIPRESSA

19.00. Festa della Birra alla Torre Gallinaro

COSTARAINERA

15.00. Corsi e Percorsi in Natura. Parco del Novaro

DOLCEACQUA



9.00-19.00. Mercatino del biologico e dell'antiquariato. Piazza Mauro e Piazza Garibaldi



15.00. Visita guidata a tema: ‘Dolceacqua terra dei Doria, tra storia ed enogastronomia’. Al termine, degustazione del rinomato Rossese presso l’Enoteca Regionale della Liguria (10 euro). Ritrovo davanti all'Ufficio Informazioni Turistiche, info e prenotazioni 0184 206666

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489

POMPEIANA

12.00. Festa di San Bernardo: pranzo ed intrattenimento a cura di ‘Sgarzeline & Pelandrui’



PORNASSIO



8.00. Escursione nell’Anello di Piaggia Bella accompagnati dalle guide ambientali escursionistiche di Ponente Experience (10 euro, gratuita per i ragazzi al di sotto dei 15 anni) Ritrovo al Colle di Nava, info 338 771870







