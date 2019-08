Ventimiglia: in via Veneto angolo via Chiappori il sindaco Gaetano Scullino si trasforma in uno stencil (Foto)

Lo stencil in via Veneto angolo via Chiappori

Nel mondo i grandi della politica hanno avuto tutti l'onore di diventare uno stencil su qualche muro. Le maggiori metropoli del mondo sono piene di questa forma d'arte e ora anche Ventimiglia può vantarne uno all'altezza.

Da qualche giorno in via Veneto, angolo via Chiappori, è comparso uno stencil che ritrae il volto del neo sindaco Gaetano Scullino. Il primo cittadino negli ultimi giorni è diventato, suo malgrado, protagonista di diversi episodi tra il curioso e l'inquietante.

Si va dalle presunte minacce di morte dopo l'affaire fontana, passando per il manifesto funebre sul quale sta indagando la Digos e si arriva (per fortuna questa volta con un briciolo di ironia) allo stencil in stile urban-art.