Ventimiglia: pulizia e lavaggio strade, Ballestra “Servizio da rivedere e da rendere uniforme per tutto il territorio”

Intervento del consigliere comunale di opposizione Giovanni Ballestra in merito al servizio di pulizia e lavaggio strade sul territorio comunale di Ventimiglia.

“La situazione della gestione della raccolta e pulizia strade deve essere immediatamente rivista e resa uniforme in tutto il territorio comunale - dichiara Ballestra - visto il periodo estivo e le presenze turistiche occorre potenziare il servizio nelle frazioni e disporre il lavaggio delle strade e lo spazzamento. Singolare che il comune abbia lavato la galleria ANAS chiusa da mesi e la frazione di Latte risulta dimenticata. Lavaggio strade assente e pulizia cassonetti altrettanto. Gli abitanti delle frazioni pagano le stesse tariffe di quelli del centro ma il servizio risulta carente. I consiglieri comunali che si sono fatti paladini in campagna elettorale dei problemi delle frazioni, ora dove sono? Si facciano sentire e agiscano affinché la frazione di Latte come tutte le altre abbia un servizio all'altezza di quanto i contribuenti pagano”.