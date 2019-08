Ventimiglia: animali a passeggio, ma in modo responsabile. Allo studio dell’Amministrazione un’ordinanza restrittiva per i proprietari dei cani

A seguito delle condizioni in cui versano spesso strade, marciapiedi, piazze e zone verdi per incuria di alcuni proprietari o conduttori dei cani, l’Amministrazione Scullino sta lavorando ad un’ordinanza restrittiva proprio per salvaguardare il decoro e la pubblica igiene.

Questi ultimi, sul territorio comunale, dovranno munirsi non solo di apposite palette e sacchetti, ma dovranno portare con sé anche bottigliette d’acqua da utilizzare per la pulizia delle deiezioni dei propri cani.

Un provvedimento restrittivo, che il primo cittadino deve ancora firmare, ma a cui con la sua Giunta sta lavorando da tempo al fine di rendere sempre più puliti strade e marciapiedi, favorendo il decoro cittadino. A seguire nel dettaglio il provvedimento è stata la consigliera Eleonora Palmero, delegata agli animali.