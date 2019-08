Ventimiglia: stasera ultimo concerto dell'estate per l’Orchestra Filarmonica Giovanile cittadina

Questa sera alle ore 21, presso il Belvedere Resentello l’Orchestra Filarmonica Giovanile Città Di Ventimiglia diretta dal Maestro Franco Cocco presenta: Concerto Sotto le Stelle.



“Questa sera si concluderà il nostro ciclo di concerti. E' stata un’estate piena di impegni e piena di gioie - dice il maestro - Si potranno ascoltare brani disco come YMCA e i Will Survive, non mancheranno medley di autori famosi come i Queen e i Nomadi e inoltre proporremo anche alcuni brani celebri di Ventimiglia e brani bandistici. Vi aspettiamo".