Sanremo: ‘Un salto in centro’, tutti gli eventi della settimana al parco gonfiabili aperto tutti i giorni nel centro città

Il parco gonfiabili ‘Un Salto in centro’ allestito sopra il solettone a Sanremo è aperto tutti i giorni dalle 20 alle 24. Ecco gli appuntamenti della settimana:

Mercoledì 21 agosto laboratorio di truccabimbi e tatoo con aerografo con Nina Ateliers e animazione con Dany Animation.

Giovedì 22 agosto in piazza colombo a partire dalle ore 21.00 il professor Christian G. presenterà il suo corso “Stardust” in collaborazione con Dimensione Musica Sanremoi il corso spiega il cantautore matuziano, pone come obbiettivo primario una ricerca personale sulla voce e sull’interpretazione, attraverso un insieme di discipline di carattere musicale, teatrale, scenico e performativo: “per essere artisti, e professionisti, c’è da valutare diverse abilità, non basta avere una bella voce o un bel fisico, bisogna aver qualcosa da raccontare” il corso è infatti un susseguirsi di esperienze workshop e momenti per riflettere su noi stessi e sulla nostra voce, andando a ricercare quella polvere di stelle che ci fa trovare la nostra strada nell’arte.

Christian G. (Gullone) è un cantautore che ha al suo attivo diversi progetti musicali, e si occupa di formazione teatrale, Laureato al Dams di Imperia e alla scuola di teatro sociale e performing art Di Firenze, da più di 20 anni fa parlare di se con i suoi progetti artistici, musicali e teatrali, l’anno scorso il suo singolo “Fastidio” tratto dal suo primo album solista “Mà” ha fatto il giro di Italia e si è piazzato al 39 posto della classifica dei cantautori emergenti. Collabora attivamente con personalità della musica, e scrive Canzoni, poesie, racconti, e spettacoli teatrali. Cura alcuni Format di promozione ed è Direttore artistico di “Riserva Sonora” etichetta discografica indipendente.

Venerdì 23 agosto live coi Duodeno

Sabato 24 agosto torna il laboratorio di truccabimbi e tatoo con Nina Atelier

Domenica 25 agosto grande appuntamento con il tributo ai Queen con gli Innuendo

Tutti gli eventi sono a titolo gratuito in collaborazione con il Comune di Sanremo, Sanremo On, i commercianti della piazza.