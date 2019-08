Sanremo: a Palazzo Bellevue si programmano le manifestazioni natalizie, Sindoni “Prepariamo un pacchetto vendibile sul piano turistico già mesi prima” (Video)

È da poco passato Ferragosto, ma a Palazzo Bellevue si inizia a lavorare per le manifestazioni natalizie 2019, le prime dell’era Alessandro Sindoni. L’annuncio della stretta di mano con la Valle d’Aosta per “Alpi in Arte” è solo il primo passo di un programma che risponderà alla precisa richiesta di Sindoni che si riassume in una sola parola: programmazione.





“Sarà la mia prima volta nell’organizzazione delle manifestazioni natalizie e voglio programmarle - ha dichiarato ai nostri microfoni l’assessore Sindoni - con il Tavolo del Turismo creeremo un pacchetto da promuovere e poter vendere già da ottobre per far capire ai turisti che a Sanremo c’è da fare e si sta bene. Stiamo lavorando e l’idea è promuovere Sanremo nel basso Piemonte, in Lombardia e a Milano, fare una promozione adeguata. Quest’anno possiamo dare un imprinting importante e un valore aggiunto”.

La ‘prima’ di Sindoni nell’organizzazione delle manifestazioni natalizie prevederà, quindi, una programmazione con grande anticipo che possa abbracciare le richieste del mercato del turismo. L’obiettivo non sono solo le seconde case, ma Sanremo punta quindi a inserirsi anche nel mercato delle proposte del mercato turistico per la clientela del Nord Italia. Intanto si attendono le prime notizie in tema di calendario, con importanti novità anche per il settore dei mercatini.