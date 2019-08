San Bartolomeo al Mare: commercio, due giorni di offerte e sconti, sabato e domenica arriva "U Desbaratu de San Bartumé”

"U Desbaratü de San Bartumé", due giorni per favorire gli acquisti di fine stagione quando la stagione è ancora in corso: sabato 24 e domenica 25 agosto, in concomitanza con la Festa patronale, i commercianti di San Bartolomeo al Mare potranno esporre la propria merce all'esterno delle proprie attività.

Un'occasione straordinaria per fare compere a prezzi speciali, di ogni settore commerciale. L'iniziativa nasce sotto l'egida dell'Assessore al commercio Davide Salerno, che ha invitato tutti i commercianti cittadini ad aderire gratuitamente. Chi ancora non lo avesse fatto può contattare per info lo IAT 0183 417065.