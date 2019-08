Imperia: anche il gruppo sanremese ‘Rita e gli Ever Green’ alla 'Notte Bianca'

Sabato prossimo, 24 agosto 2019, durante la ‘Notte Bianca’, evento Clou delle manifestazioni di Imperia, il gruppo sanremese ‘Rita e gli Ever Green’ si esibirà in piazza Ricci con una proposta di musica italiana e liscio doc. Inoltre, fanno sapere dalla band, in autunno uscirà il loro terzo cd (edizioni Caramba).