Il By Day & By Night prosegue al Bahama Star con un fine settimana ricco di sorprese

Dopo il grande successo della settimana di Ferragosto si riparte alla grande al Bahama Star, con gli eventi ormai consolidati dell'estate. Sabato 24 agosto Animazione e Karaoke supporter by Alex Penna, best sound in town. Per la serata sono previsti menù grigliatona, menù Bahama Star e menù costata. A richiesta verrà servita una costata di Chianina con contorno e birra media Ipa ambrata a soli 25 euro. Domenica 25 agosto serata Aperizumba sulle note dell'Onda Cubana con la special guest Geisa Rodriguez e Dj Ray dos Santos in consolle.

Per le serate è gradita la prenotazione al 380 7098908.