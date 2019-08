Domani a Bordighera ritorna “Agorà-Arte in Piazza”

“Agorà Grandi Formati -Arte in Piazza”, torna nel centro storico di Bordighera dopo un'assenza di 12 anni. 41 artisti, tra cui 28 pittori, 8 fotografi e 5 scultori hanno eletto la città delle palme come location ideale per esporre le loro opere.

“La bellezza dei carrugi, delle piazzette, dell’Oratorio di San Bartolomeo – ha dichiarato Vittorio Ingenito, Sindaco della città di Bordighera - verrà nuovamente esaltata dalla presenza delle opere - dipinti, sculture, fotografie - che gli artisti hanno scelto di esporre in un contesto di grande suggestione come il Centro Storico. Ancora una volta Bordighera dichiarerà la sua identità di città di cultura, capace di accogliere con entusiasmo le iniziative che pongono in luce espressioni artistiche di qualità. Il mio grazie più sentito a tutti gli artisti e a Marco Farotto, per la passione con cui ha reso possibile questa XV edizione”.

Le opere verranno esposte ogni sera dalle 18:00 alle 23:30 nell'Oratorio di San Bartolomeo, nei vicoli e nelle piazzette più suggestive di Bordighera Alta. Ma non è tutto! Ogni sera la manifestazione verrà arricchita da interventi musicali e performance teatrali.

Ecco in dettaglio gli appuntamenti degli eventi collaterali:

22-23-24-25 agosto (ore 21) – Piazza del Popolo: performance di arte partecipata, a cura di Giustino Caposciutti, con Marta Laveneziana.

23-23 agosto – Piazza del Piano, 24-25 agosto nelle piazze e nei carrugi: teatro-improvvisazione con le “Onde Ribelli”.

22 agosto – Piazza San Giacomo Viale: il Trio Acustico K. Con Marco Balbo, Giuliano Raimondo e Fabio Turini. Concerto ricco di suggestioni in un percorso contemporaneo e popolare al tempo stesso.

23 agosto – itinerante - “Coro Vocienote” Piazza P.G. Viale – tribal Trip con Enzo Barletta, Roberto Anastasio e Giuliano Porcida che propone musiche originali con contributi multiculturali e contaminazioni elettroniche.

24 agosto – Piazza P.G. Viale: Orchestra Minima dei Mostaccini; un'eccitante performance acustica a base di percussioni , che vede la chitarra classica di M. Balbo dialogare e perché no – litigare con le percussioni dei bravissimi Marco “Marujo” Renna e Fabio Turini.

25 agosto – Piazza P.G. Viale. Il Trio Acustico K. A chiusura della manifestazione propone un concerto diverso, sempre con brani originali e con sperimentazioni total free, in omaggio allo spirito artistico della manifestazione Agorà.

La manifestazione “Agorà Grandi Formati -Arte in Piazza” è curata da Marco Farotto e organizzata della Città di Bordighera e l'Assessorato alla Cultura.