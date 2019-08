Bagno di folla per la moda sotto le stelle del Diano Fashion a Diano Marina

Grande successo per il 'Diano Fashion 2019' andato in scena lunedì sera a Diano Marina, tutto esaurito e tanto entusiasmo da parte del pubblico presente nel magnifico parco di Villa Scarsella, che ha ospitato le sfilate di alcune delle boutique più importanti della città degli aranci.

Quindici bellissime indossatrici e quattro modelli hanno proposto in passerella capi e accessori delle collezioni autunno inverno di Claudia Pelletteria, Gente Boutique, Mignano Gioielli e Ottica Fagnola, presentate dai conduttori della serata, voci storiche della radio locale, Alessandra Gaddini e Luca Valentini, che ha curato anche l'organizzazione dell'evento con LuNa comunicazione|Eventi.

Tanti applausi per la moda e la bellezza offerte in passerella, ma anche per i numerosi artisti ospiti che si sono esibiti sul grande palco della storica Villa dianese, dalle danzatrici Raffaella Furno e Valenteena Pavlovic, alla cantautrice Sharon Costa, fino alle coppie chitarra/voce formate dai Prossemica (Marco Terrone e Luca Terzani) e le bravissime India Giordano e Noemi Genna.

Importante anche la presenza della Croce Rossa di Diano Marina, sul posto con una Ambulanza e il gazebo promozionale del sodalizio che ha offerto Gerbere al pubblico in platea.

Le acconciature di tutte le modelle sono state curate dal Salone New Look di Diano Marina per la prima volta con il Diano Fashion, mentre il trucco è stato realizzato dalla Make Up Artist Martina Bolle, sicurezza Ivan Bazzani, organizzazione e assistente di palco Nahida LuNa, fiori e bouquet di L'Angolo dei Fiori. Service audio/video e luci di Paolo Bianco, riprese video a cura di Graficamente che nei prossimi giorni pubblicherà anche il DVD della serata, foto di Massimo Frassinetti, Gianni Lari, Andrea Bolla. Catering di Nelson's Café e Zero Secondi.

Partner dell'evento sono stati la Farmacia dott. Guglielmi, Vini d'Italia, Primavera Agenzia Immobiliare, Il Fornaio Gaggero e Atene Edizioni.

Un particolare ringraziamento da parte dell'organizzazione va all'Ufficio Turismo del comune di Diano Marina e a tutti i media che si sono occupati della sfilata contribuendo in maniera determinante al successo ottenuto.