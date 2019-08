Travestimenti e costumi per feste: alla scoperta del mondo di Disfrazzes

Festa in costume? Travestimenti carnevaleschi? Festa di addio al celibato con costumi anni Sessanta? Beh, non è assolutamente semplice trovare un costume che calzi a pennello e sia adatto per partecipare ad un party o una festa tematica. Per questo, è sempre buon consiglio optare per un brand specializzato nella vendita di costumi, parrucche, decorazioni per le feste, trucchi, maschere e tutto l’occorrente per organizzare e partecipare ad un evento o festa tematica.

Tra i migliori marchi online specializzati, Disfrazzes è un e-Commerce spagnolo che offre alla clientela una vasta gamma di travestimenti online per uomini, donne e bambini. Basta visitare l’e-Store per visualizzare tutti i modelli e gli stili disponibili: più di 30.000 costumi presenti nel negozio online per soddisfare ogni tipologia di esigenza.

Per i clienti che visitano l’e-commerce è facile optare per il migliore travestimento carnevalesco, natalizio, per le feste popolari, per Halloween, per le feste di addio al celibato, per i party dei più piccoli, per rivivere i mitici anni Sessanta e Settanta.

Il catalogo dell’e-commerce Disfrazzes, dedicato ai travestimenti ed ai costumi da festa mascherata, vanta una ricchissima offerta adatta per i neonati, bambini e adulti di ogni fascia d’età.

Costumi originali, creativi, belli, divertenti e flessibili che possono essere indossati con disinvoltura per partecipare ad una festa a tema, ad un evento speciale, ad una festa folcloristica, ad un party in maschera e in ogni occasione ci sia la necessità di travestirsi.

Costumi anni Sessanta, costumi da pirati, da hippie, costumi medievali, che possono essere abbinati agli accessori: parrucche, guanti, accessori per la testa e trucchi completano l’outfit e rendono davvero impeccabile l’immagine.

Per gli accessori si può scegliere quelli più adatti a seconda dello stile ricercato: accessori Rockers e Punk, accessori di Romani, Egizi e Greci, accessori per pirati, accessori per Halloween, accessori anni Venti, accessori per Indiani e Cowboy, accessori per militari e tanto altro.

Grazie ai prodotti decorativi dell’E-Commerce Disfrazzes è possibile creare spazi originali davvero unici e di grande valore aggiunto. Per non parlare poi della possibilità di optare per ogni taglia (dalla XS alla XXL) e per ogni fascia di prezzo. Sono tantissimi i costumi della serie tv preferita, travestimenti mostruosi e abiti medievali a prezzi convenientissimi. In magazzino sono oltre 1000 i costumi acquistabili a meno di 15€. Difficile non riuscire a trovare quello preferito ed adatto per partecipare ad una festa.

Ma oltre ai costumi c’è di più! L’E-Commerce Disfrazzes offre alla propria clientela anche tovaglie, palloncini, decorazioni, ghirlande, articoli per scherzi per feste, compleanni, addii al celibato e feste tematiche.

Festa all’ultimo minuto? Stai tranquillo! Ci pensa Disfrazzes! Se devi partecipare ad una festa in maschera all’ultimo minuto, puoi fidarti di Disfrazzes. Hai la possibilità di ricevere la merce ordinata entro 24 ore e puoi anche ritirare il pacco ad un punto di raccolta. In questo modo potrai beneficiare di un servizio personalizzato, sicuro e a prezzi trasparenti.